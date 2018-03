OGLASIO SE I NOKAUTIRANI IGRAČ SPLITA: ‘Vidio sam krv na bradi pa sam malo poludio, šteta što mi glava nije jače pukla’

Nakon sudačkog vijećanja poslije meteža isključeno je šest igrača Splita i osam Zadra pa se utakmica do kraja igrala četiri na četiri

DALMATINSKI DERBI U SJENI DIVLJAČKOG ISPADA: Pogledajte kako je Zadrov Amerikanac nokautirao košarkaša Splita

Derbi kola košarkaške A1 lige između Splita i Zadra obilježila je sveopća tučnjava igrača sedam minuta prije kraja pri rezultatu 95-64 za Zadrane. Došlo je do razmirice i naguravanja između Splitovog Marčinkovića i Zadrovog Amerikanca Knowlesa, a u to je uletio mladi igrač Splita, Mate Kalajžić, kako bi smirio situaciju.

‘Samo me poškakljao’

Ali u tome nije uspio već je Amerikanac smirio njega nokautiravši ga direktnim udarcem šakom u glavu:



“Došao sam smiriti situaciju i odvojiti ih, a onda mi je doletjela šaka u glavu. Totalno nepotrebno. Žao mi je što mi glava nije „pukla“ malo jače, možda bi tad Knowles bio kažnjen sve do doigravanja. Nisam išao s borbenim stavom prema njemu, nego razdvajati. Da sam se krenuo potući s njim, možda bi me „ugasio“ na 20 minuta. Ovako me samo „poškakljao“. Srećom, uhvatio me više po vratu, nego po licu”, rekao je Kalajžić za Slobodnu Dalmaciju.

‘Rekli su mi da ne budem indijanac’

Kalajžić se brzo pridigao i krenuo se obračunati s Knowlesom, ali suigrači su ga spriječili u tome:

“Ma, vidio sam krv na bradi pa sam malo „poludio“, ali sve je dobro završilo. Da me pogodio koji centimetar gore, tko zna što bi bilo. Vladović, Bašić i Brzoja su me smirili. Rekli su mi da ne budem „indijanac“. Ovo nikad nisam doživio, ni na ulici. Žao mi je što se to dogodilo u našoj dvorani i još na televiziji”, zaključio je mladi Splićanin.

Nakon sudačkog vijećanja isključeno je šest igrača Splita i osam Zadra pa se utakmica do kraja igrala četiri na četiri. A na klupi su ostali samo treneri Naglić i Skelin jer su i njihovi pomoćnici morali u svlačionicu. Zadar je na koncu slavio sa 120-88.