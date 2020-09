OGLASIO SE DJEČAK KOJEG JE FEDERER POGODIO LOPTICOM: ‘Bilo je ovo teških 14 godina, Rogere je li vrijeme za ispriku’

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju.

Đoković se nakon svega sutkinji još jednom javno ispričao preko Instagrama.

2020: @DjokerNole hits line umpire…disqualified from the US Open

2006: @rogerfederer does a trick shot and hits me in the🎾🎾…says “you got to be ready” and has a chuckle

It's been 14 tough years, Roger, is it time for an apology?#justiceforheath https://t.co/qQfG9uPEFM

— Heath Jamieson (@heath_jamieson) September 9, 2020