ODRŽANA NOĆ SVJETSKIH PRVAKA: Dvojica hrvatskih reprezentativaca podijelila naslov najboljeg u 2018.

Proslava je održana uoči odigravanja završnice vaterpolskog Kupa.

Hrvatski vaterpolski reprezentativci Andro Bušlje i Luka Lončar sakupili su u tradicionalnoj anketi Večernjeg lista jednaki broj bodova pa su na prigodnoj proslavi “Noć svjetskih prvaka”, održanoj u petak u Dubrovniku, branič grčkog Olympiakosa i sidraš dubrovačkog Jug CO proglašeni najboljim vaterpolistima Hrvatske u 2018. godini.

Najbolje hrvatske vaterpoliste izabrao je žiri u 31. izboru zagrebačkog “Večernjeg lista” u kojem su bili: Mladen Rak (Dubrovnik), Neven Kovačević (Split), Vladimir Rajković (Zagreb), Veselin Đuho (Dubrovnik), Nikola Franković (Rijeka), Tino Vegar (Split) i Vedran Jerković (Zagreb).

Poznata momčad godine

Oni su Bušlji i Lončaru dali po 37, od mogućih 49 bodova, treći je Loren Fatović iz Juga CO sa 25, četvrti Marko Bijač (Pro Recco) sa 22, peto i šesto mjesto dijele Javier Garcia (Jug CO) i Josip Pavić (Olympiakos) sa po 18 bodova, sedmi je Maro Joković (Jug CO) sa10, slijede Ivan Marcelić (Mladost) i Paulo Obradović (Olympiakos) sa po 7, Ante Vukičević (Marseille) sa 6, Anđelo Šetka (Jadran ST) sa 5 i Lovre Miloš (Mladost) sa 4 boda.

Po izboru žirija naj-momčad godine je: Bijač, Bušlje, Fatović, Obratović, Garcia, Joković i Lončar.

Tradicionalne nagrade Andri Bušlji i Luki Lončaru uručio je novinar Anton Filić.

Istodobno je nagradu za najbolju vaterpolisticu Hrvatske u izboru trenera ženskih ekipa i reprezentativnih trenera izabrana drugu godinu za redom članica zagrebačke Mladosti Petra Bukić.

Proslava “Noći svjetskih prvaka” održana je uoči odigravanja završnice vaterpolskog Kupa, a nazočnost velikog broja igrača i uglednika iskorištena je i za dodjelu “Trofeja HVS-a”, kojeg je za dugogodišnji rad u vaterpolu dobio Bojan Krvavica iz Šibenika.