ODRŽAN ŽDRIJEB PRVOG PRETKOLA LIGE PRVAKA: Celtic stiže u susjedstvo, Zvezda kao i lani

U Nyonu je u utorak održan ždrijeb 1. pretkola nogometne Lige prvaka

Dinamo će kao prvak Hrvatske krenuti iz drugog pretkola. “Modri” će imati status nositelja u ždrijebu koji će se održati ove srijede s početkom u 12 sati.

Kad se igra?

Utakmice 1. pretkola Lige prvaka su 9. i 10. srpnja, a uzvrati su tjedan dana kasnije.

Termini utakmica 2. pretkola Lige prvaka su 23. i 24. srpnja, a uzvrati 30. i 31. srpnja.

PAROVI 1. PRETKOLA

Valur Rejkjavik (Isl) – Maribor (Slo)

Bate Borisov (Blr) – Piast Gliwice (Polj)

Dundal (Irs)k – Riga (Lat)

HJK Helsinki (Fin) – HB Torshavn (FO)

Linfield (S.Irs) – Rosenborg (Nor)

F91 Dudelange (Luk) – Valletta (Mal)

Šerif Tiraspol (Mol) – Saburtalo Gru)

Celtic Glasgow (Ško) – Sarajevo (BiH)

Slovan Bratislava (Slk) – Sutjeska Nikšić (CG)

Partizani Tirana (Alb) – Qarabag (Aze)

Ludogorec Razgrad (Bug) – Ferencvaroš (Mađ)

Astana (Kaz) – CFR Cluj (Rum)

Ararat-Armenia (Arm) – AIK (Šve)

Suduva (Lt) – Crvena zvezda (Srb)

Nomme Kalju (Est) – Škendija (S.Mak)

The New Saints (Wal)- pobjednik turnira u Prištini (Lincoln Red Imps, Santa Coloma, Tre Penne i Feronikeli)