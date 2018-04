ODRŽAN ŽDRIJEB DAVIS CUPA: Čilić prvi izlazi na teren, Krajan otkrio tko će zaigrati u paru s Dodigom

Domaćin četvrtfinala Svjetske skupine Davis Cupa je Varaždin.

Hrvatska teniska reprezentacija u petak od 14 sati započinje pohod prema polufinalu Davis Cupa. Dan prije nego što će tenisači izaći na teren izvučeni su parovi. U petak u 14 prvi će zaigrati Marin Čičić i Dmitrij Popko. Nakon toga slijedi meč Borne Ćorića i Mihaila Kukuškina.

U subotu se igraju parovi. Ivan Dodig i Nikola Mektić tražit će bod protiv Timura Habibulina i Aleksandra Nedovjesova. U nedjelju će Čilić i Kukuškin prvi na teren, a iza njih Ćorić i Popko.



“Definitivno smo zadovoljni s pripremama. Od prvog dana su ti treninzi izgledali kao da je treći, četvrti dan. Treba par dana da se prilagodi na zemlju, ali to ovaj put to nije došlo do izražaja više stoga jer su dečki stvarno u formi i dobro se osjećaju. Puni su samopouzdanja i to se vidjelo od prvog treninga. Jako su motivirani i svi daju sve od sebe. Svatko gura svakog. Svi su tu za jednog i jedan za sve. To se osjeti na treningu. Atmosfera je idilična i stvarno su dečki u formi i nadam se pozitivnom rezultatu”, rekao je izbornik Željko Krajan.

“Popko mi igrački uopće poznat. On je mlad igrač koji se probio do razine Challengera, a ne još do ATP turnira. U svakom slučaju ga respektiram, ovo je Davis Cup u kojem se svašta događalo. Mi smo iskusni, znamo što možemo očekivati i sigurno da ću biti fokusiran od prvog poena, da budem maksimalno unutra i dam svoj najbolji tenis, pa da dođemo do tog prvog boda“, rekao je nakon izvlačenja Marin Čilić.

Ovih je dana izrečeno dosta pohvala na račun zemljanog igrališta u dvorani. Koliko je to utemeljeno?

“Svjesni smo koliko je teško napraviti zemljani teren u dvorani, to je veoma specifično. Nema sunca, igralište se drugačije ‘ponaša’ nakon igre, no ekipa je ovdje obavila sjajan posao i napravila teren kakav smo željeli. Vjerujem da će se to pokazati tijekom vikenda i donijeti nam prevagu u ovom meču“, dodao je Čilić.

Bornu Ćorića čeka Mihail Kukuškin, s kojim se do sada dva puta sastao i oba puta izgubio. Što treba napraviti za pobjedu?

“Moram pogledati te prijašnje mečeve da vidim gdje sam griješio, još nisam stigao. Istina, bili su prije mislim dvije godine, ja sam danas puno drugačiji igrač. Neće to značiti puno, ali da vidim male stvari. Ostaje mi još jedan trening od dva sata, jer ovih dana nisam mnogo trenirao, kako bih bio što svježiji”, rekao je Ćorić.

Pobjednik dvoboja Hrvatska – Kazahstan u polufinalu idu na boljega iz sraza SAD-Belgija. Prođe li Hrvatska opet će biti domaćin.