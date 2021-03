Kamerunac Francis Ngannou po prvi put u karijeri okrunio se naslovom prvaka UFC-ove teške kategorije nakon što je u 52. sekundi druge runde nokautirao dosadašnjeg prvaka Stipu Miočića.

Go to 185? I didn’t gain all this weight for no reason 😂

Pred njim je sada borba s vjerojatno najvećim MMA borcem u povijesti Jon Jonesom. Popularni The Bones oglasio se na Twitteru istog ttenutka kad je borba završila.

"I'm ready. Any time soon. If it's summer, I will be here, ready to fight, in July or August."@francis_ngannou says he'll be ready to fight Jon Jones this summer 🍿 #UFC260 pic.twitter.com/0BPBQBjqVr

— ESPN MMA (@espnmma) March 28, 2021