VATRENIMA UPITNE UTAKMICE S PORTUGALOM I FRANCUSKOM: Uefa zakazala sastanak, otkazuje se Liga nacija?

UEFA će u ponedjeljak održati videokonferenciju na kojoj će se razgovarati o sudbini Lige nacija, piše Daily Mirror.

MODRIĆ, RAKITIĆ I VRSALJKO USKORO SE VRAĆAJU NA TEREN: Poznati trener razotkrio planove La Lige: ‘Igrat ćemo četiri utakmice tjedno’

S obzirom na poremećen raspored nogometnih natjecanja zbog pandemije koronavirusa za očekivati je da Liga nacija neće početi u rujnu kako je bilo predviđeno pa je moguće ili njeno odgađanje ili otkazivanje.

Naime, Euro 2020 je pomaknut zbog koronavirusa na sljedeću godinu i teško je zamisliti da će se iduće godine na ljeto igrati dva velika nogometna finala.

Uefa has scheduled an emergency video conference with its members for Monday. The main topic of this conference will be the next edition of the League of Nations. https://t.co/25B0i4k7Ij

— Murray Horsman (@GoonPlatoon_TA) May 7, 2020