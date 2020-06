ODLKAZAK IZ CRVENE ZVEZDE: Šakota napustio klupu košarkaške momčadi: ‘Došao je u teškom trenutku…’

Srpski košarkaški stručnjak Dragan Šakota (67) više nije trener Crvene zvezde, objavio je u ponedjeljak predsjednik kluba Nebojša Čović.

ZABORAVLJENA NBA ZVIJEZDA SELI SE U BIH: Znao je zabiti i 55 poena u NBA ligi, a sad je na putu za Aleksandrovac

“Šakota je došao u teškom trenutku za klub i prihvatio je posao kada su neki drugi to odbili. Odradio je dobar posao i zahvaljujemo mu na svemu”, rekao je Čović.

IT'S OFFICIAL: @kkcrvenazvezda and head coach Dragan Šakota parted ways.

More at: https://t.co/Mf1ivexSOZ #ABALiga pic.twitter.com/kW0JbvtwuH

— ABA Liga (@ABA_League) June 8, 2020