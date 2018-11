ODLIČNE VJESTI IZ POLJSKE: Ana Taslak srebrna na Europskom prvenstvu iz taekwondoa

Hrvatska je osvojila srebrnu medalju na europskom prvenstvu u taekwondou u Poljskoj

Drugog dana Europskog prvenstva u taekwondou do 21 godine, koje se do nedjelje održava u Varšavi, Ana Taslak iz TK Jastreba osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 62 kg.

Taslak je u prvom kolu pobijedila Ukrajinku Yuliu Gamurar sa 10-3, u drugom kolu Španjolku Nataliu Moreno Garciu sa 5-4, a u trećem Turkinju Aleynu Yilmaz iz Turske. U četvrtfinalu je bila bolja od Ruskinje Margarite Blizniakove, a u polufinalu od Turkinje Sene Nur Erturk. U finalu ju je sa 12-2 pobijedila Moldavka Ana Ciuchitu.

Nastupilo još pet sportaša

Drugog dana prvenstva od Hrvata su nastupili još i Paola Strašćek (TK Jastreb), Nika Klepac (TK Medvedgrad), Marko Lipovac (TK Jastreb), Leon Glasnović (TK Marjan) i Ivan Vrgoč (TK Jastreb).

Strašćek je u kategoriji do 49 kg poražena u prvom kolu, dok je Nika Klepac u kategoriji do 62 kg ispala u drugom kolu. Marko Lipovac je u kategoriji do 58kg stigao do četvrtfinala, a Glasnović u istoj kategoriji do drugog kola. Ivan Vrgoč je u kategoriji do 80 kg zaustavljen u prvom kolu.

Ovo je treća medalja na ovom prvenstvu za Hrvatsku, nakon što je prvog dana Doris Pole (TK Dubrava) osvojila zlato u kategoriji do 73 kg, a Ivan Šapina (TK Osvot) srebro u kategoriji do 87 kg.