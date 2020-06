ODLAZAK LEGENDE SRPSKOG NOGOMETA: U Beogradu je u 74. godini preminuo Ilija Petković

U subotu je u Beogradu u 74. godini preminuo Ilija Petković, legenda srpskog nogometa i aktualni predsjednik Nogometnog saveza Beograda.

ILIJA PETKOVIĆ BORI SE ZA ŽIVOT: Legenda srpskog nogometa u teškom stanju primljen u bolnicu

On je u ponedjeljak hitno završio u bolnici nakon pošto mu je pukao čir na tankom crijevu te je obilno iskrvario, nakon čega se nalazio u šok sobi i bio priključen na respirator.

RIP to Ilija Petkovic.

A legendary player for OFK Beograd and one of the best players in Yugoslavia during the 1960s and 70s. He had a long managerial career & took SCG to the 2006 World Cup. Sad day ☹ pic.twitter.com/NbAPCc8Sfu

— Serbian Football (@SerbianFooty) June 27, 2020