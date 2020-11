ODGOĐENA UTAKMICA ŠVICARSKE I UKRAJINE: Zbog koronavirusa čitava ukrajinska delegacija završila u samoizolaciji

Susret posljednjeg, 6. kola skupine 4 nogometne Lige nacija između Švicarske i Ukrajine, koji se trebao igrati u utorak navečer u Luzernu, odgođen je do daljnjega jer su lokalne zdravstvene vlasti čitavu gostujuću delegaciju smjestile u samoizolaciju zbog velikog broja zaraženih koronavirusom.

“UEFA nas je obavijestila kako se zbog kompetentne odluke Odjela za zdravlje kantona Luzern prema kojoj je čitavoj ukrajinskoj delegaciji određena samoizolacija utakmica Švicarska – Ukrajina ne može odigrati.

#BREAKING Ukraine Nations League match away to Switzerland cancelled due to virus: official #AFPSports pic.twitter.com/PATwnkYZCZ

