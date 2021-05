OTKAZANA UTAKMICA MAN. UNITEDA I LIVERPOOLA: Navijači provalili na stadion i potukli se s policijom, neće se igrati najveći engleski derbi

Najveći derbi engleskog nogometa, sudar Manchester Uniteda i Liverpoola je definitivno otkazan zbog sigurnosnih razloga, objavili su “Crveni vragovi”, nakon što su navijači Uniteda provalili na travnjak Old Trafforda tražeći odlazak vlasnika kluba, te se sukobili s policijom ispred stadiona.

DRAMA U MANCHESTERU: Navijači Uniteda nekoliko sati prije derbija uletjeli na travnjak, žele samo jednu stvar

“Nakon razgovora između policije, Premier lige i klubova, naša utakmica protiv Liverpoola je odgođena zbog sigurnosnih razloga nakon današnjeg prosvjeda,” objavio je Manchester United.

“Sada će se s Premier ligom razgovarati o novom datumu utakmice,” dodali su iz kluba.

Manchester United have confirmed their game against Liverpool has been called off.

More to follow.

— BBC Sport (@BBCSport) May 2, 2021