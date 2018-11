ODBJEGLI DINAMOV SUPERTALENT NA KORAK DO REALA? Ranije su razmišljali koliko bi za njega ponudili, a sad ga mogu dobiti besplatno

Krilni napadač našao se na meti brojnih europskih klubova.

Bivši Dinamov talent koji igra na desnom krilu, 17-godišnji bosanskohercegovački igrač Ajdin Hasić, pod neobičnim okolnostima nedavno je napustio je Maksimir i odmah se našao na radaru europskih klubova. Interes za njega pokazali su među ostalim Real i Barca, a javili su se neki klubovi s Otoka, među kojima se najviše spominjao Everton.

Problemi s ugovorom

Sportske novosti objavile su pak kako je ljevonogi nogometni dragulj navodno najbliži potpisu za Real Madrid. Ističu da su ga pratili dulje vrijeme, a ponajviše ih je oduševio sjajnim nastupom na Ramljaku kad ih je uz pomoć suigrača uništio. Tada su bili razmišljali koliko bi za njega ponudili Dinamu, a sada ga mogu dobiti besplatno.

Naime, Dinamo mu je htio ponuditi novi ugovor, a da bi ga potpisao, prvo je trebao raskinuti stari, stipendijski, koji je vrijedio do siječnja 2021. godine.

Ajdinov otac živi u Bosni i Hercegovini, a budući da je Ajdin maloljetan, iz Dinama su na njegovu adresu poslali dva potpisana ugovora, kako se tata Hasić ne bi morao zezati oko dolaska u Zagreb. I tu je nastao problem. Hasić stariji je, navodno, potpisao samo jedan ugovor, i to onaj o raskidu suradnje između kluba i igrača. To se Dinamu do sada nije događalo kad su u pitanju transferi, ali eto, za sve, očito, postoji prvi put…