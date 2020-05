OČEKUJE NAS DRUGAČIJI NOGOMET: Slavni sudac otkrio koja je moguća novost, dolazi velika promjena oko zamjena igrača

Talijan Nicola Rizzoli, šef sudaca u talijanskoj Seriji A, rekao je kakve će promjene doživjeti nogomet nakon krize zbog koronavirusa koja je pogodila svijet i paralizirala sva sportska natjecanja.

Veliku promjenu će doživjeti dio sa zamjenama igrača.

