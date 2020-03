Veszprémom rukometaš mogao bi uskoro opet braniti boje reprezentacije

“Izbornik Lino Červar s njim je razgovarao tri puta, direktor muške reprezentacije Igor Vori četiri puta i pomoćnik Lina Červara, Hrvoje Horvat, jednom. Štrlek je njima jasno rekao da ne želi igrati za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. A prije toga, jedno dva – tri mjeseca, donijeli smo odluku, jer smo imali jednu situaciju u mlađim dobnim skupinama zato što su pojedini igrači otkazivali reprezentaciji, da se takvim igračima više neće omogućiti igranje za reprezentaciju. To je bila skupštinska odluka. Osam puta se razgovaralo s čovjekom, osam puta… Pa zar bismo trebali klečati na koljenima da on igra za reprezentaciju?” rekao nam je Tomislav Grahovac dan prije početka Europskog rukometnog prvenstva o čemu više možete pročitati OVDJE.

Puno se prašine podiglo oko Štrkela te nikada, zapravo, nije do kraja razjašnjeno zašto nije išao na Euro. On je sam tijekom prvenstva dao do znanja da se u budućnosti stavlja reprezentaciji na raspolaganje, ali vodstvo Saveza poručilo da nema povratka. No, uskoro bi moglo doći do prekreta.

Naime, Štrlek je poslao molbu Skupštini Hrvatskog rukometnog saveza, odnosno njegovom Upravnom odboru.

“Prema dopisu koji je poslao, Štrlek je zamolio da mu se omogući povratak u hrvatsku rukometnu reprezentaciju, a nakon što je svojom voljom odbio igrati na Europskom prvenstvu u siječnju ove godine”, objavili su iz Saveza.

Dopis Manuela Štrleka prenosimo u cjelosti:

“Ja, Manuel Štrlek, ovim dopisom molim Skupštinu Hrvatskog rukometnog saveza i Upravni odbor HRS-a da ukine odluku vezanu uz moje neigranje za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, nakon što sam svojom odlukom odbio igrati za reprezentaciju. Spreman sam se staviti na raspolaganje izborniku za predstojeće reprezentativne akcije. Unaprijed zahvaljujem.”

“Hrvatski rukometni savez obavještava javnost da će Upravni odbor u najskorije vrijeme razmatrati molbu Manuela Štrleka, a zatim svoju odluku proslijediti Skupštini Hrvatskog rukometnog saveza. Ukoliko odluka bude pozitivna, Skupština će se održati telefonskim putem i donijeti konačan sud o molbi Manuela Štrleka”, priopćio je HRS.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Zoran Gobac promijeniti svoju odluku jer je početkom godine poručio kako mu nema povratka po cijenu ničega.

Iz izvora bliskih Savezu doznajemo da ta njegova odluka nije baš tako čvrsta kao što se mislilo i da postoji mogućnost da je promijeni.