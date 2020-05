Vatrenog smeta to što se nitko iz kluba nije oglasio i javno progovorio o njegovoj situaciji

Sudbina Ivana Rakitića i dalje je neizbježna tema u španjolskim medijima. Vatreni se još jednom osvrnuo na mogućnost odlaska s Camp Noua.

“Jako je posebno trenirati sa suigračima. Osjećam se opet kao nogometaš. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo. Kod kuće se presvlačimo i tuširamo”, ispričao je Rakitić za Cadenu Cope.

“Kad sam, stigao u kamp rekli su mi da sam se promijenio. Fizički sam bolje danas, nego nakon ljeta”, dodao je pa se osvrnuo na svoju situaciju. Poznato je da mu ugovor istječe u ljeto 2021. te da mu Barcelona ne misli ponuditi novi.

Spreman za promjene

“Kad dvije strane potpisuju ugovor ideja je da se on ispuni. Također, ideja je i da ja želim igrati, ali miran sam oko toga. Nadao sam se da će se netko iz kluba oglasiti i reći: Rakitić ostaje! Međutim, predsjednik Bartomeu mi ništa nije rekao. Ako ovo sluša, možda me nazove sutra. Sa mnom se uvijek može razgovarati. Bilo bi lijepo da me kontaktira”, kazao je pa je progovorio o svom mogućem transferu.

“Nikada nisam zatvorio vrata velikoj promjeni u mojoj karijeri”, kazao je Vareni i doda kako je budućnost njegove obitelj u Sevilli.

“Tamo ćemo se vratiti prije ili poslije, to je gotovo sigurno”, poručio je.

Već dulje vrijeme spominje se interes Ateltico Madrida, Seville, Intera, Tottenhama i Manchester Uniteda za Raktića, no on je u više navrata rekao kako mu je cilj odraditi ugovor do kraja.