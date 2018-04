OBLAK NA LJETO NAPUŠTA ATLETICO MADRID? PSG spreman ponuditi dva igrača ili ogromnu svotu novca

Interes je nedavno pokazao i Arsenal, ali oni će se teško moći nositi s bogatim Parižanima

Jan Oblak sjajni je vratar Atletica iz Madrida te već nekoliko sezona u kontinuitetu pokazuje sjajne predstave na golu. Samim time, njegovo ime često se veže uz brojne europske velikane, a posljednji u nizu je PSG.

Parižani su navodno ozbiljno zagrizli za slovenskog reprezentativnog vratara te su spremni iskrcati čak 100 milijuna eura, kolika je otkupna klauzula koja je dodana u posljednji ugovor koji je Oblak potpisao s Atleticom i kojim se uz taj klub vezao do 2021. godine.





Interes je nedavno pokazao i Arsenal, ali oni će se teško moći nositi s bogatim Parižanima koji bi i na drugi način pokušali doći do Slovenca. Naime, kako prenosi AS, PSG je u suprotnom smjeru spreman poslati vratara Kevina Trappa i Javiera Pastorea, a ako Madriđanima to ne bi odgovaralo, posegnuli bi u klupsku blagajnu.