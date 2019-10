OBJAVLJENA SPEKTAKULARNA NAJAVA VELIKOG MMA EVENTA U ZAGREBU: Hrvat dobio novog suparnika, u arenu stiže čovjek kojeg Soldić poznaje u dušu

Bit će ovo jedan od najvećih MMA događaja u regiji

U Zagreb 9. studenog dolazi najjača europska borilačka organizacija, KSW koju vam donosi RTL.

Na prestižnoj listi boraca koji će nastupiti našlo se i ime Filipa Pejića. Kako je bilo najavljeno hrvatski borac trebao je odmjeriti snage s Poljakom Krzysztofom Klaczekom. Međutim, Poljak je zbog ozljede odustao od nastupa.

Umjesto njega borit će se s Brazilcom Danielom Torresom, sparing partnerom Roberta Soldića.

KSW 51 Fight Card

Main Event

Heavyweight

Mariusz Pudzianowski (12-7) vs. Erko Jun (3-0)

Co-Main Event

Catchweight 161 lb

Borys Mańkowski (19-8-1) vs. Vaso Bakocevic (39-18-1)

Inaugural Bantamweight Title

Antun Racić (23-8-1) vs. Damian Stasiak (11-6)

Featherweight

Filip Pejić (14-2-2) vs. Daniel Torres (12-6)

Middleweight

Aleksandar Ilić (12-2) vs. Caezary Kęsik (9-0)

Heavyweight

Ante Delija (16-3) vs. Denis Stojnic (13-3)

Light Heavyweight

Ivan Erslan (7-0) vs. Darwin Rodriguez (9-4)

Lightweight

Roman Szymański (11-5) vs. Milos Janicić (11-2)

Welterweight

Krystian Kaszubowski (7-1) vs. Aleksandar Rakas (15-7)

Bantamweight

Sebastian Przybysz (5-2) vs. Lemmy Krusić (20-6)