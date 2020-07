OBJAVLJEN ZASTRAŠUJUĆI IZVJEŠTAJ O ZLOSTAVLJANJU MLADIH JAPANSKIH SPORTAŠA: ‘U Japanu je to često dio iskustva…’

U tjednu u kojem su trebale početi Olimpijske igre u Tokiju, Human Rights Watch je objavio izvještaj o fizičkom, seksualnom i verbalnom zlostavljanju mladih japanskih sportaša od strane svojih trenera.

Izvještaj pod naslovom “Dobio sam toliko udaraca, da ih ne mogu nabrojati – zlostavljanje djece sportaša u Japanu” dokumentira niz različitih načina zlostavljanja koja trpe djeca u japanskom sportu.

Hitting children with bats and sticks, slapping them across the face, and holding their heads underwater to simulate drowning are some of the abusive coaching techniques allegedly used in Japan, according to a new report by Human Rights Watch https://t.co/a3tx05nF72

