Preko 100 milijuna eura dao je Juventus španjolskom velikanu Real Madridu za njihovog najboljeg nogometaša u povijesti Cristiana Ronalda. Doveli su ga prvenstveno kako bi napokon skinuli prokletstvo i osvojili Ligu prvaka po prvu put od 1996. godine. Natjecanja koje je Portugalca osvajao do tada pet puta, jednom u dresu Manchester Uniteda i čak četiri puta u Realu.

Zbog toga su nakon dva poraza u finalima, od Barcelone i Reala, mislili su u Torinu da im je za ovaj prestižni trofej sastojak koji nedostaje upravo Portugalac. Međutim, s njim u sastavu treću sezonu zaredom nisu uspjeli doći dalje od četvrtfinala. Lani su također ispali u istoj fazi natjecanja kao i sada. Prije njegova dolaska dva su puta u četiri godine bili u finalu.

Juventus have failed to progress past the UCL quarterfinals for the third straight season since signing Cristiano Ronaldo.

They had reached the final twice in four years before he joined 👀 pic.twitter.com/HwOic9AFpT

