Odlazak mu je teško pao, ali i dalje igra na vrhunskoj razini

Urugvajski napadač Luis Suarez bio je izrazito razočaran kad je doznao da mu je Barcelona pokazala izlazna vrata. Međutim, to ga nije u potpunosti slomilo te je pokazao bivšem klubu da je možda pogriješio s tom odlukom. Suarez je ljeto prešao u Atletico Madrid za koji je već dao 14 golova i prvi je strijelac prvenstva.

“Teško mi je palo kad su mi u Barci rekli da ne računaju na mene. Nisam to očekivao. Bili su to teški trenuci za mene zbog načina na koji se to dogodilo. Koeman me nazvao i rekao mi da nisam u njegovim planovima”, rekao je napadač za El Transistor.

“Kad je to postalo službeno počeli su razgovori s Atleticom. Željeli su me brojni klubovi, ne samo Juventus. Htio sam donijeti pravu odluku, najbolju za moju obitelj”, kazao je.

Otkrio je potom i da je i dalje u sjajnim odnosima s Lionelom Messijem. Stalno se čuju, priznaje.

Opet zajedno?

“Baš sam dana razgovarao s njim. Bio je jako sretan zbog pobjede protiv Granade. Igra na spektakularnoj razini. Najbolji je na svijetu. Messi će se umiroviti kad on bude htio. Sam će odlučiti hoće li to biti u Barceloni , Argentini ili negdje drugdje”, kazao je Suarez.

“Hoćemo li nas dvojica ikada više zaigrati zajedno? Možda u prijateljskoj utakmici”, poručio je.

Osim o Messiju govorio je i o treneru Diegu Simeoneu.

“On je jedan od trenera koji utječu na tebe kroz želju, optimizam i znanje koje posjeduje. Simeone dopire do vas i motivira vas. Ne bih htio biti trener. Oni puno toga pretrpe i ne mogu svakog učiniti sretnim”, jasan je Suarez.

Atletico je trenutačno vodeća momčad La Lige s 50 osvojenih bodova. Čak deset imaju više od Barcelone i Real Madrida, koji su iza njih.

