Ne pamti se kad je zadnji put završnica prvenstva bila ovako dramatična

Ovog vikenda čeka nas nikad uzbudljivije zadnje kolo hrvatskog prvenstva. Osijek, Lokomotiva i Rijeka do zadnje sekunde borit će se za drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. Iako je HNS najavio da zbog pandemije koronavirusa zatvara tribine na pomolu je veliki preokret nakon što su lokalni stožeri dozvolili Dinamu i Osijeku da navijači dođu na tribina. HNS u četvrtak ima sjednicu Izvršnog odbora te postoji mogućnost da potvrde odluke civilnu stožera te bi navijači u zadnjem kolu ipak mogli na tribine. No, na to ćemo morati pričekati.

U posljednjem kolu sastat će se Osijek i Lokomotiva u izravnom dvoboju za drugu poziciju. No, u slučaju neodlučenog rezultata do drugog mjesta može i Rijeka ako na svom terenu svlada Istru 1961. U slučaju da Osijek i Lokomotiva završe s istim brojem bodova, u prednosti će biti Osijek jer je u dosadašnja tri međusobna ogleda ovih suparnika ostvario dvije pobjede.

Uoči lude nedjelje HNL je primijenio raspored odigravanja utakmica. ŠPrema najavama sve su se utakmice zadnjeg kola trebale igrati u nedjelju u 21 sat. No, kako je nepoznanica još jedino ostala tko će u Ligu prvaka odlučili su ga korigirati.

Dinamo i Varaždin te Gorica i Slaven Belupo igrat će u petak u 18:55 odnosno 21:05. U subotu će pak na travnjak Inter i Hajduk (18:55), a borba za drugo mjesto odvijat će se paraleno u 21:05. Osijek čeka Lokomotivu, a Rijeka Istru.