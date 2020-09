OBITELJ WILLIAMS NAPUŠTA FORMULU 1: Utrka u Monzi bit će im zadnja prije dolaska novih vlasnika

Jedina predsjednica neke formula 1 momčadi Claire Williams i službeno će odstupiti sa svoje dužnosti nakon nedjeljne utrke za Veliku nagradu Italije u Monzi.

Prošloga mjeseca momčad Williamsa prodana je američkoj tvrtki Dorilton Capital.

Claire Williams is to step down from her role as Williams Racing’s Deputy Team Principal after the Italian Grand Prix#F1 pic.twitter.com/96isvqE3PC

— Formula 1 (@F1) September 3, 2020