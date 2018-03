OBAVEZNO ŠTIVO ZA SVE NOGOMETAŠE: Stephen Hawking otkrio je formulu za savršen penal

“Nema dokaza da prednost imaju ljevaci ili dešnjaci, ali ćelavi i igrači svjetlije kose imaju veću vjerojatnost postizanja pogotka”, izjavio je Hawking

Svjetski poznati britanski teoretski fizičar Stephen Hawking preminuo je jučer u svom domu u Cambridgeu u dobi od 76 godina. Bio je veliki znanstvenik i čovjek koji je unatoč svojoj bolesti koja ga je prikovala za kolica stalno istraživao i zanimao se za sva područja života.

Tako se jednom prilikom prije četiri godine dotakao i nogometa. Uoči nastupa Engleske na Svjetskom prvenstvu u Brazilu izjavio je sljedeće:

“Statistički, Engleska je uspješnija kada igra u crvenom dresu i bolje je da igramo u formaciji 4-3-3 nego 4-4-2. Psiholozi u Njemačkoj otkrili su da momčadi u crvenim dresovima imaju više samopouzdanja te zbog toga mogu biti smatrani dominantnijim i agresivnijim”, rekao je tada Hawking.



Savršeni penal

Također, smatra kako je otkrio i formulu za izvođenje penala. Ključ je u tome da zalet mora imati više od tri koraka te se više treba paziti na to gdje će lopta završiti nego na brzinu.

“Da sam to bar mogao šapnuti Chrisu Waddleu kada je loptu poslao u orbitu 1990. godine. Treba koristiti unutarnju stranu stopala radije nego udariti loptu vezicama i šanse za postizanje gola su 10% veće. I statistika potvrđuje očito. Plasirajte loptu u gornji lijevi ili desni kut – 84% penala upućenih u ta područja rezultiraju pogotkom. Nema dokaza da prednost imaju ljevaci ili dešnjaci, ali ćelavi i igrači svjetlije kose imaju veću vjerojatnost postizanja pogotka. Razlog za to nije jasan i to će ostati jedna od najvećih misterija znanosti”, izjavio je u svom stilu Hawking, a prenosi Daily Post.

Također, Luisa Suareza iste je godine zbog simuliranja nazvao balerinom.