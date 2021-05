NOVOPEČENI VATRENI NA METI IVICE OLIĆA: CSKA želi dovesti jednog od najboljih igrača Prve HNL, ali morat će ga dosta platiti

Na meti je CSKA otkako je klupu preuzeo Ivica Olić, legendarni napadač hrvatske reprezentacije i bivši igrač tog moskovskog kluba

Ako je vjerovati napisima ruske Eurostavke, CSKA Moskva zainteresirana je za usluge povremenog hrvatskog reprezentativca i člana hrvatskog prvoligaša Gorice, Kristijana Lovrića.

Lovrić je, navodno, na meti CSKA otkako je klupu preuzeo Ivica Olić, legendarni napadač hrvatske reprezentacije i bivši igrač tog moskovskog kluba, a ističu i kako je Lovrić zimus bio vrlo blizu prelaska u Dinamo iz Kijeva, ali da je taj transfer propao.

Olić je krajem ožujka preuzeo CSKA i dosta se muči s rezultatima pa bi im svakako dobro došao jedan kvalitetan ofenzivac poput Lovrića. Rusi ističu kako je Lovrić u 87 utakmica u HNL-u zabio 39 golova, što im je očito vrlo važna stavka.

No, CSKA neće baš jeftino proći ako krene u realizaciju ovog posla. Lovrić vrijedi 5.5 milijuna eura prema Transfermarktu, a teško da će ga Gorica pustiti za manje, s obzirom na to da je ugovorno vezan za njih do 31. svibnja 2023. godine.