MESSIJEVOG OCA PITALI POSTOJI LI ŠANSA DA LEO OSTANE U BARCELONI: Dao je vrlo kratak i jasan odgovor

Otac i menadžer glavnog igrača Barcelone Lionela Messija, Jorge Messi, u četvrtak je nakon sastanka s predsjedinikom kluba Josepom Bartomeuom izjavio da postoji mogućnost da njegov sin ostane sljedeće sezone u Barceloni, iako je prošli tjedan zatražio odlazak.

Novinari su nakon sastanka u Barceloni dočekali Jorgea Messija i pitali ga postoji li šansa da Leo ostane u Barci, na čemu im je on odgovorio samo “Da” i rekao da je sastanak s Bartomeuom prošao “Vrlo dobro”.

Takav rasplet situacije ranije u četvrtak najavio je i argentinski novinar Martin Arevalo koji je rekao da postoji 90% šanse da će Argentinac ostane još godinu dana u Barceloni, koliko mu ugovor još vrijedi. Arevalo je istaknuo da je ovo novi moment u cijeloj priči jer je Messi jasno dao do znanja da želi otići.

