NOVINAR IZBACIO NADALA IZ TAKTA: Španjolac poludio kad je čuo pitanje, pale teške riječi: ‘Očekujem da mi se ispriča…’

Jedan od najboljih tenisača u povijesti bio je dosta nervozan poslije poraza

Talijanski novinar Baldo Scanagatta zauvijek će pamtiti konferenciju za novinare Rafalea Nadala nakon poraza od Alexandera Zvereva na Mastersu u Londonu. Pitao je on Španjolca je li možda nedavno vjenčanje utjecalo na to da ne bude potpuno fokusiran na terenu. Nakon toga uslijedila je burna Nadalova reakcija.

“Ozbiljan si? Ovo je ozbiljno pitanje ili šala? Iznenađen sam takvim pitanjem kad već 15 godina dijelim život s istom djevojkom. Imam normalan život i vrlo stabilan. Za mene to ništa ne mijenja, imam samo prsten. Ja sam normalan momak. Možda je vjenčanje za tebe bilo stresno”, odgovorio je Nadal Talijanu i postavio mu pitanje.

Bez dlake na jeziku

“Koliko dugo ste sa suprugom?”, pitao je Nadal i kada je dobio odgovor 30 godina, nastavio raspravu sa Scanagattom.

🤦🏻‍♂️ Un periodista consiguió enfadar a Rafa Nadal 🎾… 😡 Al tenista no le gustó que le preguntaran si la boda le ha despistado pic.twitter.com/JiUv0MjLSm — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 12, 2019

“Možda ti nisi siguran u sebe. Idemo na pitanja na španjolskom jeziku, ovo je sra*e”, zaključio je Nadal. Talijanski novinar je nakon toga prokomentirao kako nije zaslužio takvu Nadalovu reakciju.

“Nikada nisam imao problema s Rafom, on je dobar momak. Moje pitanje je bilo bezazleno. Vjerujem da je vjenčanje važno u životu, to je emotivan događaj i zbog toga mislim da nije bilo glupo postaviti to pitanje”, rekao je i istaknuo kako je tenisač možda bio nervozan zbog izgubljenog meča, ali da mu to nije opravdanje.

“Kako god, nisam zaslužio da mi tako odgovori i to ne mogu da prihvatim. Nadam se da ću dobiti ispriku”, završio je.