Nogometaši Bayerna po 11. put će igrati u finalu Lige prvaka nakon što su u srijedu u polufinalu na lisabonskom stadionu Jose Alvalade svladali francuski Lyon s 3-0 (2-0).

PERIŠIĆ SE SUKOBIO S ICARDIJEM: ‘Reci svojoj ženi da prestane pričati o meni’

Oba pogotka za Bavarce u prvom poluvremenu postigao je njemački reprezentativac Serge Gnabry. U 18. minuti je s ruba kaznenog prostora snažnim udarcem pogodio gornji desni kut, a u 33. minuti je popravio dvostruki promašaj Roberta Lewandowskog nakon ubačaja Ivana Perišića, kad je loptu koju je odbio vratar Lyona Lopes poslao u nebranjenu mrežu.

Pobjedu Bayerna potvrdio je Lewandowski, kad je u 88. minuti glavom poslao loptu u mrežu. Ivan Perišić je bio u početnoj postavi Bayerna i osim važne uloge kod drugog pogotka Bavaraca, imao je priliku upisati se u strijelce u 51. minuti, ali je njegov udarac Lopes obranio.

U 63. minuti Perišića je zamijenio Coman.

INTER POSTAVIO ULTIMATUM POD KOJIM ICARDI MOŽE DOBITI NOVI UGOVOR: Što će na ovo reći Wanda Nara?

INTER I BIVŠI KAPETAN SAD SU PREŠLI GRANICE: Sasvim je jasno da nakon ovog neće biti pomirbe

Ovu priliku iskoristio je novinar Eurosporta, Siavoush Fallahi kako bi bocnuo Perišićeva bivšeg suigrača iz Intera, Maura Icardija.

“Perišić vs Icardi? Jedan igra, drugi sjedi na klupi. Gotovo isto kao u vrijeme kad je Perišić u Interu igrao i pomagao momčadi, dok je Mauro lažirao ozljedu koljena pa mu je na kraju bio potreban odvjetnik kako bi opet započeo trenirati”, napisao je na Twitteru.

Perisic vs Icardi? One playing on the field and the other on the bench? Almost like their time at Inter when Perisic was contributing and helping the team whilst Mauro faked a knee injury and needed a lawyer in order to start training again

— Siavoush Fallahi (@SiavoushF) August 19, 2020