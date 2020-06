NOVI ŽESTOKI NAPAD NA ĐOKOVIĆA, OVO NOVAK NEĆE HTJETI VIDJETI: ‘On je sijač smrti, genijalac u tenisu, ali najobičnija sebična neznalica…’

Prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković nalazi se na udaru brojnih kritika nakon što se nekoliko tenisača, među kojima je i on, zarazilo koronavirusom na tenisom Adria Touru.

Kritike stižu iz svih krajeva svijeta, a ponašanje tenisača na beogradskom i zadarskom turniru opisuje se kao “nepromišljeno, razočaravajuće i glupo”.

"I am so deeply sorry our tournament has caused harm."

Novak Djokovic has apologised after becoming the latest tennis player to test positive for Covid-19 after playing at the Adria Tour competition.

More: https://t.co/721QQ3kig8 pic.twitter.com/Ozu0i2T0VO

— BBC Sport (@BBCSport) June 24, 2020