NOVI ZAOKRET U SLUČAJU IVANA RAKITIĆA: Vatreni sve dogovorio s velikanom, uskoro će definitivno napustiti Barcelonu?

TS: "Rakitic non è finita. Per il colpo saltato gli ultimi giorni di mercato, c’è un’apertura per il 2020. Sono alte le possibilità che si torni a parlare nuovamente di Emre Can e Bernardeschi" 🗞 https://t.co/GD49Kg6PsN pic.twitter.com/xBKOEVzfmE

— VecchiaSignora.com (@forumJuventus) September 4, 2019