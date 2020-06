NOVI TRANSFER SREBRNOG VATRENOG JE GOTOVA STVAR? Na milimetar je do dolaska u prebogati klub, otkriveni su svi detalji

Tridesetjednogodišnji hrvatski nogometni reprezentativac Milan Badelj, član momčadi koja je 2018. u Rusiji uzela svjetsko srebro, trebao bi u sljedećem prijelaznom roku napustiti svoju Fiorentinu i preseliti u Rusiju, u redove moskovskog Lokomotiva.

VATRENI NA KORAK OD NOVOG VELIKOG TRANSFERA: Destinacija je malo neočekivana, ali dat će mu ogromnu plaću

O mogućnosti tog transfera već se pisalo prije par tjedana, a sada su talijanski stručnjaci za transfere Gianluca Di Marzio i Nicolo Schira otkrili da je taj posao gotova stvar.

Badelj je, naime, član talijanskog prvoligaša Lazija, a u Fiorentini je na posudbi koja istječe na kraju ove sezone i teško da će u njoj i ostati.

Prema pisanju talijanskih medija Fiorentina nema namjeru otkupiti njegov ugovor od Lazija, a i rimski klub bi ga htio prodati jer njegovom treneru Simeoneu Inzaghiju Hrvat nije u planovima.

I tu je u priču upao Lokomotiv. Scira je objavio da su Rusi Laziju ponudili odštetu od tri i pol milijuna eura te za Badelja pripremili trogodišnji ugovor. Talijanski stručnjaci za transfere sada ne navode koliko će Badelj zarađivati u Rusiji, ali ranije se pojavila informacija kako bi trebao imati plaću od 1,2 milijuna eura godišnje.

#LokomotivMoscow will replace #JoaoMario (they not use the option to buy) with Milan #Badelj: russian club have offered €3,5M to #Lazio for croatian regista. For him is ready 3-years contract. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2020