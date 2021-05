NOVI ŠOU KONTROVERZNOG TENISAČA: Usred meča izvadio mobitel i fotografirao liniju

Paire je u tom meču meču izgubio od talijanskog tenisača Stefana Travaglije

Kontroverzni 32-godišnji francuski tenisač Benoit Paire, trenutno 35. igrač svijeta, tijekom svojeg posljednjeg meča, u prvom kolu ATP turnira u Rimu, ponovno je privukao pozornost.

No, nije on to učinio nekim atraktivnim potezom ili sjajno odigranom poenom, već reakcijom nakon izgubljenog poena. Francuz je bio nezadovoljan što mu je dosuđen aut, nakon čega je ušao u raspravu sa sucem.

Nije vjerovao da je u krivu

Hawk eye tehnologija je pokazala da je arbitar bio u pravu, no Paire to nije vidio pa je nakon gma izvadio mobitel i fotografirao liniju, misleći da je u pravu.

Paire je taj meč, protiv talijanskog igrača Stefana Travaglije, u konačnici izgubio 6:4, 6:3.