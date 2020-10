NOVI SLUČAJEVI KORONAVIRUSA U SVLAČIONICI INTERA: Ukupno je pret prvotimaca zaraženo, Perišić i Brozović nisu među njima

Talijanski nogometni doprvak Inter iz Milana objavio je u petak kako su još trojica njegovih igrača zaražena koronavirusom.

Pozitivni na virus COVID-19 su veznjaci Roberto Gagliardini i Radja Nainggolan te pričuvni vratar Ionut Radu.

Inter announce that Roberto Gagliardini and Radja Nainggolan have both tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/MH54DOcZH5

