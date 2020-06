NOVI SKANDAL U FIFA-I: Njihov bivši financijski direktor kriv za sukob interesa, dobio desetogodišnju suspenziju

Bivšem financijskom direktoru i zamjeniku glavnog tajnika FIFA-e Markusu Kattneru izrečena je u utorak desetogodišnja zabrana rada u nogometu i novčana kazna od milijun švicarskih franaka, a odluku je donijelo nezavisno Etičko povjerenstvo Međunarodne nogometne federacije (FIFA).

NOGOMETNI SVIJET U NEVJERICI: Slavni slovenski sudac uhićen zajedno sa srpskom starletom u velikom skandalu u BiH

“Istraga u slučaju g. Kattnera je obuhvatila razne optužbe za bonuse vezane uz natjecanja pod okriljem FIFA-e, koji su bili isplaćeni FIFA-inim čelnicima (uključujući Kattnera), razne amandmane i dodatke radnim ugovorima, naknadu troškova u privatnim sudskim sporovima te dužnosti g. Kattnera kao službene osobe”, stoji u FIFA-inom službenom priopćenju.

Kattner je proglašen krivim za sukob interesa i zlouporabu položaja u istrazi otvorenoj u rujnu 2016., u koju su bili uključeni bivši predsjednik FIFA-e Sepp Blatter i bivši glavni tajnik Jerome Valcke. Nijemcu se na teret stavljalo i primanje velikih novčanih bonusa, o čemu je saznanje imala nekolicina članova FIFA-e koji su to i dopustili.

Former FIFA finance director and secretary general Markus Kattner given 10-year ban https://t.co/iKOnXUn7fY pic.twitter.com/GO94KAmbSq

— World Soccer Talk (@worldsoccertalk) June 30, 2020