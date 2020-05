NOVI SKANDAL KONTROVERZNOG NOGOMETAŠA: Juventus mu smanjio plaću pa se sada ne želi vratiti u Italiju, a za sve je kriva njegova majka?

Dvadesetpetogodišnji francuski veznjak Adrien Rabiot prošlog je prijelaznog roka stigao u redove talijanskog prvaka Juventusa nakon što mu je istekao ugovor s francuskim Paris Saint Germainom.

PEPOV ŠEF NE ZNA ŠTO BI S NOVCIMA: Najbogatiji čovjek u svijetu nogometa kupio svoj deveti klub

Rabiot je debitirao je za prvu momčad PSG-a 2013. Upisao je 227 nastupa, zabio 25 golova i tome nadodao 20 asistencija. Pritom je osvojio šest naslova prvaka pa je u Torino došao kao veliko pojačanje u veznom redu, no u svojoj prvoj sezoni nije impresionirao i nastupio je samo 24 puta u svim natjecanjima prije prekida zbog pandemije koronavirusa.

ZLATAN SVOJE PONAŠANJE OPRAVDAO JORDANOVIM: U svom stilu prokomentirao kontroverzne epizode dokumentarca

A sada se našao u novom skandalu.

Kako javlja engleski Mirror, Rabiot je u vrijeme dok je pandemija virusa bila na vrhuncu bio sa svojom obitelji u Francuskoj i ne želi se vratiti u Italiju jer mu je Juventus zbog krize uzrokovanom koronavirusom smanjio plaću za čak sedam milijuna eura.

Adrien Rabiot 'tells Juventus he is on STRIKE' after the club cut £7m of his £28m salary https://t.co/jffXetbgJA

— MailOnline Sport (@MailSport) May 12, 2020