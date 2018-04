NOVI PROBLEMI ZA BUFFONA: Zbog ispada poslije Reala propušta ključnu utakmicu Serie A?

Slavni Talijan nije štedio riječi na račun Engleza.

“Sudac je izmislio penal, to je mogao samo on vidjeti. Nepravedno je ovako izgubiti i ispasti, pa to ne može dosuditi čovjek. On nema srce, nego kantu za smeće. Svojim odlukama na kraju dokazao je da je ubojica, životinja”, grmio je Gialuigi Buffon nakon ispadanja iz Lige prvaka u utakmici koju je obilježila odluka suca Michalela Olivera odnosno kazneni udarac u 93. minuti.

Ove riječi mogle bi skupo koštati talijanskog vratara. Kako je u petak objavila Gazzetta dello Sport zbog njih bi mogao biti kažnjen suspenzijom i u domaćem prvenstvu.





Uefina disciplinska komisija razmotrit će Oliverov izvještaj s utakmice, ali i Buffonove izjave nakon nje prije nego donesu konačnu odluku.

Juventus u nedjelju igra sa Sampdorijjom, a sredinom tjedna s Crotoneom nakon čega ih čeka veliki derbi s Napolijem, koji bi mogao odlučiti o naslovu prvaka. Lako bi se moglo dogoditi da Buffoon propusti upravo ovu utakmicu.