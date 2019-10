DRAMA U HANNOVERU: Kauboji promašili sedmerac na samom kraju utakmice i ponovno izgubili od Nijemaca

Kauboji su izgubili po drugi put u nekloliko dana od istog protivnika

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubile je od Njemačke u Hannoveru rezultatom 24:23 u pripremnim utakmicama za Europsko prvenstvo.

Hrvatska je najveću prednost od tri pogotka stvorila pred kraj prvog poluvremena kada je u 29. minuti vodila sa 12-9, no u prvoj polovici nastavka Njemačka je serijom 8-2 preuzela kontrolu rezultata i stigla do prednosti 19-15. Niti tada se izabranici Line Červara nisu predali već su šest minuta prije isteka vremena stigli do poravnanja na 22-22 i napada kojega nisu iskoristili. Stepančić je na ulasku u posljednju minutu pogodio za 23-23, no Njemačka je ipak u svom posljednjem napadu stigla do pobjedničkog pogotka kojega je postigao Hafner.

Prilika za remi

Kauboji su u samoj završnici čak su mogli izboriti i remi.

Nekoliko sekundi prije kraja Hrvatskoj je dosuđen sedmerac koji je izveo 24-godišnji Vlado Matanović, ali njegov udarac obranio je njemački golman Dario Quenstedt.

Luka Stepančić je s pet golova predvodio strijelce Hrvatske, dok je Uwe Gensheimer proslavio 33. rođendan sa šest golova za Njemačku.

Izabranici Line Červara izgubili su protiv istog protivnika i u prvoj prijateljskoj utakmici, prije tri dana u Zagrebu, a tada je rezultat bio 26:25 za Nijemce.