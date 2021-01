Talijanski nogometaš Mario Balotelli ozlijedio se tijekom zagrijavanja za posljednju utakmicu svoje Monze, konu je trebao početi od prve minute.

BALOTELLI ODMAH ZABIO U POVRATNIČKOJ UTAKMICI PA GA ZAMIJENIO HRVAT: Zločesti dečko talijanskog nogometa vratio se u stilu

Talijanski DAZN je objavio da je Balotelli udario mišić u lijevoj nozi, zbog čega nije mogao igrati za Monzu protiv svojeg bivšeg kluba Brescije te da će težina ozljede biti poznata nakon liječničkih pretraga.

Balotelli je u posljednjoj utkakmici bio strijelac za Monzu i činilo se kako će biti veliko pojačanje tog talijanskog kluba u novoj sezoni, no sada mu je stiglo novo razočaranje.

It only took Mario Balotelli four minutes to score on his debut for Serie B team AC Monza 💥 pic.twitter.com/6spi0SOBQ0

— B/R Football (@brfootball) December 30, 2020