NOVI PEH ZA ZLATKA DALIĆA I VATRENE: Nakon Rebića i Pjace ozlijedio se i Marcelo Brozović

🚑 | REPORT MEDICO

Joao Miranda sostituito per sospetta frattura delle ossa nasali. Per lui controllo immediato presso Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Per Marcelo Brozovic, uscito al 42’, risentimento ai flessori della coscia destra#InterSPAL

— Inter (@Inter) March 10, 2019