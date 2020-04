NOVI KLUB UKLJUČIO SE U BORBU ZA IVANA RAKITIĆA: Želi ga još jedan talijanski velikan, ali pred sobom ima jako veliki problem

Kako javlja talijanski Radio Kiss Kiss, hrvatskog nogometaša Vatrenog želi dovesti kultni talijanski prvoligaš

Ove sezone se puno priča o tome kakva je budućnost hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića. Bilo je puno govora o tome da će već prošlo ljeto napustiti redove Barcelone, na zimu se govorilo o njegovom odlasku u francuski Paris Saint Germain, a sada se najviše spominje u kontekstu talijanskog prvaka Juventusa.

No, sada se novi klub spominje kao Raktićeva moguća destinacija. Kako javlja talijanski Radio Kiss Kiss, hrvatskog nogometaša Vatrenog želi dovesti kultni talijanski prvoligaš Napoli, koji ga je kontaktirao kako bi se raspitao oko mogućeg transfera.

Što će odlučiti?

Ali postoji problem za Talijane. Prema informacijama španjolskog Sporta, Napoli nema puno mogućnosti jer je Rakitiću želje jednog se dana vratiti u Sevillu, klub kojeg je vodio kao kapetan, ali “ne pod svaku cijenu”.

Tako da u ovoj priči postoji puno upitnika.

Ima dva izbora

Danas smo ranije pisali da bi Rakitića u svoju momčad rado doveo talijanski Juventus, o čijem se interesu već dugo priča, no čini se da je došlo do zastoja. Katalonski list Mundo Deportivo objavio je kako Stara dama još nije poslala službenu potvrdu.

“Rakitić ne zna ništa o ponudi Talijana i nitko mu iz kluba ništa nije govorio o tome. On je ni ne želi čekati jer njegov je izbor ili ostati u Barceloni ili odabrati svoju sudbinu”, piše MD.

Želi biti tamo gdje ga žele

Podsjetimo, hrvatski reprezentativac je prošlog ponedjeljka poručio da ne želi biti Barcelonina “vreća krumpira za trgovanje” kada se otvori tržište, te da se i dalje nada ostanku u klubu do kraja ugovora u ljeto 2021. godine.

“Ne samo sada, nego se moje ime povezuje s raznim klubovima već zadnje dvije godine. Kao što sam uvijek govorio, Barcelona je za mene perfektno mjesto. Ja želim uživati ovdje i pomagati ekipi”, rekao je 32-godišnji vezni igrač.

“Razumijem situaciju, no ja nisam vreća krumpira kojom se trguje. Sa mnom se uvijek može razgovarati, ali prije svega želim biti ondje gdje me žele, poštuju i gdje sam potreban, i ondje gdje ćemo se obitelj i ja ugodno osjećati. Bude li to ovdje, bit ću presretan, bude li drugdje, bit će to mjesto o kojem ću ja odlučiti, a ne netko drugi. Takvo ponašanje mi se nije svidjelo i ljudima u klubu je to posve jasno”, zaključio je Rakitić.