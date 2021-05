NOVI KAOS ISPRED OLD TRAFFORDA, NAVIJAČI PODIVLJALI: Napadnut autobus Liverpoola, ulaz na stadion blokiran, policija već intervenirala

Policija je danas bila puno organiziranija, ali svejedno je došlo do incidenta

Nogometaši Manchester Uniteda i Liverpoola trebali bi večeras u 21:15 trebali odigrati odgođenu utakmicu Premiershipa, koja se trebala igrati 2. svibnja, ali zbog upada navijača na Old Trafford prebacili su je za četvrtak navečer.

Navijači su tada upali na stadion zbog nezadovoljstva vlasnicima Uniteda, obitelji Glazer, a glavni razlog navijačkog ludila bila je odluka da se United pridruži Superligi.

Could it happen again? It’s happening… pic.twitter.com/XP0DHTNwck — Red Issue (@RedIssue) May 13, 2021

No, policija je danas bila puno organiziranija, ali svejedno je došlo do incidenta. Navijači Uniteda su na ulici u centru Manchestera autima blokirali prolaz autobusu koji je prevozio igrače Liverpoola. U jednom su trenutku napali autobus i probušili mu gume. No, policija je zatim raščistila prolaz do Old Trafforda i igrači su krenuli prema stadionu.

Međutim, neće niti pred stadionom biti mirno jer navijači su već napravili opsadu i pokušat će spriječiti odigravanje utakmice, a ponovo su iznijeli transparente s porukama za Glazere.