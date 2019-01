NOVI IGRAČ DINAMA STIGAO U TURSKU: Srpski napadač odmah poslao poruku hejterima i oduševio javnost

Samo dan nakon što je potpisao s Modrima otputovao je na pripreme.

Srpski napadač i dosadašnji igrač Intera iz Zaprešića Komnen Andrić priključio se u nedjelju Dinamu na pripremama u Turskoj.

“Bilo je govora i na ljeto da bih mogao tu doći. Mislim da je ovo bio pravi trenutak da odem stepenicu više i dođem u Dinamo. Moram izraziti zadovoljstvo što sam došao u najveći klub u Hrvatskoj i trudit ću se da to igrama i zalaganjem vratim to na najboji mogući način i opravdam povjerenje svih ljudi u klubu”, rekao je napadač.

“Prvi dojmovi? Momke već znam. Puno smo put igrali prihvatili su me super. Lijepo smo se pozdravili…”, dodao je pa se osvrnuo na klub i čovjeka koji su zaslužni za njegov povratak u formu nakon što je dulje vrijeme imao problema s ozljedama.

Zahvala Toplaku

“Inter? Imao sam pehova prije par godina. Dolazak kod Samira Toplaka najljepši je dio moje karijere i drago mi je da se to dogodilo u Hrvatkoj zbog toga što ja demantiram sve priče…. Nisam imao niti najmanjih problema. Za sve ovo je zaslužna ekipa i svi ljudi u Interu, a posebno Samir Toplak. On me vratio na nogometnu mapu i dao mi krila da opet poletim. Najveću zaslugu za to ima on”, istaknuo je Andrić.

“Razgovarao sam s Bjelicom, inzistirao je na mom dolasku. Poklopile su se ideje i za sada je sve super. Pet godina? To mi daje sigurnost i sigurno sam u planovima kluba i drago mije što sam potpisao ugovor na pet godina. Ovo je sada neka druga dimenzija. Svi su vrhunski, konkurencija je prejaka, ali ne bojim se ničega i jedva čekam da počnem trenirati i igrati. Cilj mi je zadržati kontinuitet i nastaviti golgeterksi niz u Dinamu, a onda će sve doći na svoje”, završio je.