NOVI HULIGANSKI OBRAČUN MRSKIH RIVALA IZ MOSTARA: Prvo su krenule psovke i uvrede, a onda su se vadile palice…

Sinoć nakon sukoba u Zaliku između Ultrasa i Red Army-a, nakon što su dva auta Ultrasa puna "sportskih rekvizita" ostavljena u Zaliku i polupana, jutros novi sukobi. Naime sinoć su Ultrasi napali neke osobe u Zaliku, a Red Army je kontrirao dočekom u Sjevernom Logoru. Kako Ultrasi nisu bili zadovoljni rezultatom iz Sjevernog Logora vraćaju se u Zalik, međutim ovaj put RA dočekuje spremno i završava na tome da auta Ultrasa ostaju u Zaliku. Osam osoba uhapšeno. Jutro osvanulo još krvavije. Obje mostarske grupe krenule su na gostujuće utakmice a u mjestu Potoci jedna od grupa kombijima postavlja prepreku na putu i zaustavlja saobraćaj, međutim policija razdvaja zaraćene strane Do novog sukoba dolazi u naselju Drežnica, gdje su Ultrasi čekali RA. Nakon sukoba i upada policije, Ultrasi su vraćeni za Mostar dok je RA nastavio prema Živinicama.