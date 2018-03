NOVI HEROJ NACIJE SLETIO U HRVATSKU: Zadrani priređuju nezaboravan doček brančanom iz Londona

Hrvatski kuglaš i osvajač brončane medalje na Svjetskom atletskom prvenstvu u Londonu Stipe Žunić u poslijepodnevnim je satima stigao u splitsku zračnu luku gdje su ga dočekali izaslanstvo ASK (Atletskog sportskog kluba) Split, čiji je član, te njegovi splitski prijatelji i župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, a u razgovoru s predstavnicima medija Zadranin je najavio da će uskoro baciti kuglu preko 22 metra.

“Hitac preko 22 metra je pitanje trenutka, to se moglo desiti na Svjetskom prvenstvu u Londonu, a može se ne desiti do kraja sezone. Ako ne ostvarim hitac od 22 metra ove godine, onda će to biti sljedeće godine”, rekao je Žunić novinarima u splitskoj zračnoj luci.

ŽUNIĆ OSTVARIO USPJEH KARIJERE PA OTVORIO DUŠU: ‘Moj put je stvarno bio i trnovit i težak, život mi nije bio lagan’

Naglasio je kako mu je jako važno skorašnje natjecanje Dijamantne lige u Birminghamu, na kojem će loviti bodove za plasman na završnicu Dijamantne lige u Bruxellesu.



FILMSKA ŽIVOTNA PRIČA HEROJA NACIJE: O svjetskoj medalji Stipe je u Hrvatskoj uistinu mogao samo sanjati. No, on ju je odlučio osvojiti…

“To će biti moje posljednje natjecanje (ove sezone), a onda ću se tijekom cijelog rujna kupati”, kazao je Žunić na proputovanju kroz Split, odakle se uputio u rodni Zadar, gdje mu pripremaju doček.

“Najbitnije mi je da se večeras podružim s obitelji, a već sutra me čeka trening u Splitu”, rekao je Žunić koji će se, između nastupa u Birminghamu i Bruxellesu, 28. kolovoza zaustaviti u Zagrebu, gdje će na 3. Memorijalu Ivana Ivančića imati priliku ponovno se ogledati s najboljim bacačima kugle u ovom trenutku.

Ponovio je kako osjeća ogromnu radost i ponos zbog osvojene brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Londonu, naglasivši kako je time dostigao svoj cilj za koji se pripremao.

Na upit je li očekivao toliko veliko oduševljenje u Hrvatskoj njegovim osvajanjem brončane medalje, odgovorio je kako su to emocije koje “eruptiraju na sve strane”.

“Veliki val ljudi s tom ogromnom podrškom, ne mogu opisati koliko mi to potpomaže i ohrabruje me”, istaknuo je Žunić.

Župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban je izjavio kako je iznimno radostan što je prvu medalju u muškoj konkurenciji na svjetskim atletskim prvenstvima pod hrvatskom zastavom osvojio Žunić, koji je član splitskog ASK-a.

“Za splitsko-dalmatinsku županiju ovo je povijesni trenutak,” poručio je župan Boban.

Dopredsjednik ASK-a Ivica Bubić je naglasio kako je taj klub presretan što je njihov član osvojio prvu medalju za Hrvatsku u muškoj konkurenciji na svjetskim prvenstvima.

“Oduševljeni smo time što je Stipe napravio i to ovo je velika stvar za ASK, jer ponovno imamo vrhunskog sportaša, ali i vrhunskog čovjeka,” zaključio je Bubić.