NOVI DETALJI STRAŠNE NOGOMETNE TRAGEDIJE: Nekoliko dana prije smrti Sala razotkrio pravu istinu što su mu napravili u Nantesu

Premda su prošla četiri mjeseca otkako je Emiliano Sala izgubio život u zrakoplovnoj nesreći, i dalje je to aktualna tema u kojoj se i dalje pokušavaju razotkriti svi detalji.

Jedan je otkrio francuski L’Equipe koji je emitirao dokumentaran film u kojemu je snimljen Salin razgovor s njegovim prijateljem prije transfera u Cardiff, a u koji Argentinac uopće nije htio oći.

“Sinoć sam poslao poruku menadžeru koji me nazvao nekoliko sati kasnije. Razgovarali smo i rekao mi je da mu je sin vlasnika Nantesa Franck Kita poslao poruku da trebaju razgovarati, nazvao ga je i on mu je rekao da me žele prodati. Došla je ta ponuda Cardiffa i Nantes je ispregovarao visoku odštetu, stoga je pod svaku cijenu želio moj odlazak tamo. Istina je da je ugovor dobar, ali iz nogometne perspektive nije mi zanimljiv taj transfer”, govorio je Sala.

Le 6 janvier, deux semaines avant sa disparition, Emiliano Sala s'adresse à un de ses proches via WhatsApp. L'attaquant argentin n'a pas encore signé à Cardiff. Il nous a autorisé à utiliser ce document inédit et troublant. #lequipeENQUETE pic.twitter.com/YqDnXQGvfw — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 22, 2019

“Ne bojim se odlaska tamo jer sam se morao stalno boriti kroz svoju karijeru. Rekao sam menadžeru da mi mora pronaći nešto bolje do kraja prijelaznog roka i obavijestio je Cardiff da neće biti ništa od transfera jer nije htio da tamo idem. Istina je da bih volio angažman koji je zanimljiv i u nogometnom dijelu i po pitanju ugovora, ali nekada ne možeš imati oboje. Ne želim razgovarati s Kitom jer se ne želim razljutiti, on je netko od koga mi je mučno kada se s njim nađem licem u lice.”

Nitko Salu nije ni pitao želi li ići u Wales.

“Želi moj odlazak tamo i uopće me nije ni pitao što ja želim, zanima ga samo novac. Totalni kaos, ne znam što će se dogoditi.”

Dogodilo se to da je Argentinac potpisao za Cardiff, ali u kojemu nikad nije zaigrao.