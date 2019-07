POSLJEDICE AFRIČKOG KUPA NACIJA: Dvije momčadi otpustile izbornike, a otkaz se sprema i trećemu

Sudbinu trenera odlučio učinak na Afričkom kupu nacija

Još dva izbornika ostala su bez posla nakon neuspjeha na afričkom nogometnom Kupu nacija koji je stigao do finala u kojem će u petak igrati Alžir i Senegal.

Nakon domaćina prvenstva Egipta, Tanzanije, Ugande bez izbornika su ostali i Namibija, te Gvineja, a vrlo vjerojatno i Maroko.

Belgijski stručnjak Paul Put (63) dobio je otkaz u Gvineji koja je ispala u osmini finala od Alžira. Put je gvinejsku reprezentaciju preuzeo u ožujku prošle godine, a prije toga vodio je Keniju, Jordan, Gambiju…

Bez posla je i namibijski stručnjak Ricardo Mannetti (44) kojem je istekao ugovor, a vodstvo Namibijskog saveza nije mu željelo produžiti ugovor. Namibija je okončana natjecanje na afričkom prvenstvu na posljednjem mjestu skupine D s tri poraza i razlikom pogodaka 1-6.

Prema pisanju marokanskog tiska ovoga tjedan otkaz bi mogao dobit i Francuz Herve Renard (50) koji Maroko vodi do veljače 2016.

Renard je 2012. osvojio afričko prvenstvo sa Zambijom, a tri godine kasnije s Obalom Bjelokosti.

Afrički Kup nacija završava ovoga petka finalom između Alžira i Senegala u Kairu.

Alžiru će to biti treće finale, do sada je slavio jednom (1990), dok je 1980. u finalu izgubio od Nigerije. Senegel još uvijek čeka prvu afričku titulu. Do sada je samo jednom dogurao do finala, 2002. kada je izgubio od Kameruna.