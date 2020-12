NOVE GLAVOBOLJE ZA VODSTVO NBA LIGE: Uoči početka nove sezone 48 igrača zaraženo koronavirusom

Vodstvo košarkaške NBA lige objavilo je da je na testiranjima obavljenim između 24. i 30. studenoga 48 igrača bilo zaraženo koronavirusom. To je zabrinulo čelnike lige budući da nova sezona počinje 22. prosinca, a prve pripremne utakmice na rasporedu su 11. prosinca.

Također, to znači da je 8,8 posto košarkaša u ligi pozitivno na covid-19, a za vrijeme prošlosezonske završnice u tzv. balonu u Orlandu nije bilo slučajeva zaraze koronavirusom.

The 2020-21 NBA season tips off Christmas Week with games beginning Tuesday, December 22 on TNT!

🗓️ 12/22 🗓️

7:00pm/et: @warriors/@BrooklynNets

10:00pm/et: @LAClippers/@Lakers#KiaTipOff20 #OnlyHere pic.twitter.com/BRFBDcJig4

