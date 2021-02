ĐOKOVIĆ SVLADAO RUSKU SENZACIJU I UŠAO U FINALE AUSTRALIAN OPENA: Prvi igrač svijeta borit će se za svoj 18. grand slam naslov

Srpski tenisač Novak Đoković prvi je finalist prvog grand slam turnira sezone Australian Opena u Melbourneu, on je u četvrtak sa 6-3, 6-4, 6-2 pobijedio rusku senzaciju Aslana Karaceva, 114. tenisača svijeta.

Za Đokovića, koji će pokušati osvojiti 18. grand slam naslov, ovo je deveto finale na Australian Openu.

