Dinamo je ovog utorka predstavio igrače koje su doveli u zimskom prijelaznom roku. Među njima je i najveće iznenađenje, dosadašnji kapetan Arsenalove U23 momčadi Robbie Burton.

NAVIJAČI ARSENALA U NEVJERICI NAKON ŠTO SU IM MODRI UZELI KAPETANA: ‘Sramota da odlazi u Dinamo, stvarno je talentiran…’

„Dinamo mi je predstavio projekt i učinilo mi se kao pravi potez za moju karijeru. Kako su reagirali u Arsenalu? Bio im je šok kad sam rekao da idem u Dinamo, ali to je pravi potez za mene. Vjerujem da ću i ja krenuti Olmovim stopama”, rekao je Velšanin za 24 sata.

Osim njega klub se pojačao Matiasom Godoyem, Lirimom Kasratijem i Franom Karačićem, koji stižu na ljeto. Dinamu će se za par mjeseci priključiti i Stefan Milić.

“Ovo je plod dugogodišnjega rada, šlag na tortu svih rezultata i pobjeda zadnjih godina. Ne zaboravimo da su nedavno ugovore produljili i Ademi, Livaković i Petković, a sve je to pokazatelj ideje i strategije kluba. Do toga smo došli mukotrpnim radom, a taj proces ne ide preko noći već traje godinama. Mi smo zadnjih 15 godina redovito prisutni u Europi, osvajamo trofeje na domaćoj sceni, punimo kapacitete naših reprezentacija od A do najnižih uzrasta na što smo iznimno ponosni. Uostalom, i priča s Danijem Olmom kad je došao u Dinamo sa 16 godina iz Barcelone bio je dodatni input da i mladi iz drugih inozemnih klubova dođu kod nas. Ovdje su primjer Godoy iz Argentine i Burton iz Engleske“, rekao je Zoran Mamić.

“Pripremamo još jedno iznenađenje, još jednoga igrača, ali nažalost ne mogu otkriti njegovo ime. Potpisao je, dolazi iz velikog kluba, ali s obzirom na to da je maloljetan, čekamo dozvolu Fife kako bismo ga registrirali. Sve je to pokazatelj kakav ugled Dinamo ima u svijetu, kako mladi igrači, ali i njihove obitelji i agenti biraju Dinamo za svoj razvoj. Inače, čitao sam komentare da su to sve interesantni mladi, kvalitetni igrači, ali uz upit je li to dovoljno za Dinamo u Ligi prvaka. Mogu reći bez uvijanja – nije! Oni su mladi i perspektivni, ali moramo im dati vrijeme i podršku da se razvijaju kao što je to bio primjer i s Olmom. Ja kao sportski direktor zajedno s našim trenerom i svim ljudima u sportskom sektoru, uz podršku kluba, obećavam da ćemo do ljeta još pojačati momčad. Sigurno će biti osvježavanja kadra na tri, četiri, možda i pet pozicija, ovisno o tržištu, o dogovoru s trenerom i sportskim sektorom”, dodao je.

Osvrnuo se i na aktualno stanje momčadi.

“Činjenica je da u ovom trenutku nismo u dobroj formi, da smo u maloj krizi, ali sve je to normalan put, svi imaju male padove i krize. Ali, momčad koja je jučer bila perfektna, nije zaboravila igrati nogomet. Naš trener koji je jučer bio najbolji trener ovog dijela Europe, a i šire, nije zaboravio kako trenirati, svi ćemo biti bolji, potrebni su pozitiva i podrška i brzo ćemo izaći iz krize”, zaključio je

Mirko Barišić održao je govor u kojem je rekao da je osim osvajanja naslova cilj opet zaigrati u Ligi prvaka.

“Ovo je značajan dan u životu i radu našega kluba. Ovaj čin produljenja ugovora s našim etabliranim igračima i dovođenje novih dokaz je da brinemo o svojoj budućnosti. A, znamo da je naš cilj svake godine biti u Europi i, po mogućnosti, „napasti“ Ligu prvaka. Da bi to bilo moguće moramo razmišljati o permanentnom jačanju naše momčadi. Vjerujem u naš stožer i sportski sektor, nadam se da ćemo se ponovno veseliti Dinamovim uspjesima i na europskoj i na domaćoj sceni”, poručio je.