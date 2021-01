NOVA POBJEDA CIBONE: Predvođeni kapetanom Prkačinom do novih bodova u ABA ligi

Prkačin je susret završio sa 20 koševa, Damir Markota je dodao 14, dok je u sastavu Krke najefikasniji bio Nejc Barič sa 15 ubačaja

Košarkaši Cibone u susretu su 17. kola regionalne ABA lige kao domaćini svladali Krku iz Novog Mesta sa 78-69 (19-15, 22-18, 19-16, 18-20).

Cibona je preuzela kontrolu rezultata u završnici prve četvrtine te do kraja susreta više nije bila u rezultatskom minusu. Imali su Zagrepčani krajem treće četvrtine i 13 koševa prednosti (60-47) samo da bi se Krka četiri minute prije kraja primakla na samo 68-66. No, tada je ponovno odlično reagirao najbolji igrač susreta, Cibonin 18-godišnji kapetan Roko Prkačin koji je s nekoliko ubačaja odveo svoju momčad do 73-66 da bi Toni Nakić pogodio vjerojatno odlučujuću tricu za 76-68 2:14 minuta prije isteka vremena.

Prkačin je susret završio sa 20 koševa, Damir Markota je dodao 14, dok je u sastavu Krke najefikasniji bio Nejc Barič sa 15 ubačaja. I Cibona i Krka sada imaju omjer pobjeda i poraza 5-10.